Audi выиграла в Германии судебную тяжбу с Nio

Окружной суд Мюнхена в Германии вынес арбитражное решение по иску Audi в ее пользу. Суд запретил китайской компании Nio использовать и рекламировать названия моделей ES6 и ES8, об этом 19 января сообщило издание Carnewschina.

Судья заявил, что существует риск путаницы с моделями Audi S6 и S8. Согласно объяснению суда, дополнительная буква «Е» недостаточно различима, поскольку создает ощущение, что она является сокращением от «электрик», поэтому покупатели могут предположить, что буква «Е» указывает на тип двигателя автомобиля. Потенциальные клиенты могут подумать, что ES8 — это электрическая версия S8.

Издание отметило, что решение суда не является окончательным. Представитель компании Nio ранее заявлял, что, если вердикт будет не в пользу китайского автопроизводителя, они, скорее всего, подадут апелляцию в первой инстанции. Nio отрицает нарушение прав на товарный знак и утверждает, что путаница маловероятна, поскольку две машины Nio являются кроссоверами, а Audi S6 и S8 — седанами.

Судебная тяжба началась в октябре 2021 года, когда Audi подала в суд на Nio за ущерб, нанесенный ее товарному знаку, и за защиту своих брендов S6 и S8 в Европейском патентном ведомстве. Специалисты напомнили, что, помимо Китая, Nio пока продает ES6 и ES8 только в Норвегии. Недавно в Китае была запущена обновленная версия ES8 2023 года, основанная на новой платформе NT2, и автомобиль прибудет в Европу в середине текущего года.

10 января стало известно, что в России стало возможным заказать седан на электротяге Nio ET7 мощностью 490 л.с. Запас хода электрокара составляет 700 км. Стоимость новой модели Nio ET7 в РФ оценили почти в 6 млн рублей. Одной из главных особенностей электромашины является система автономного вождения, в которой задействовано 33 датчика, радара и лидара, а также 11 видеокамер.