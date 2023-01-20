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СМИ заявили, что Киев считает себя обманутым Шольцем из-за отказа в поставках танков Leopard 2

Die Welt: Киев считает себя обманутым из-за отказа Шольца поставлять танки Leopard 2
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Киевский режим считает себя обманутым немецким канцлером Олафом Шольцем по причине новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, написала газета Die Welt в пятницу, 20 января.

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Журналисты отметили, что на Украине министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников обратились к государствам Европы с просьбой поставить танки Leopard 2, несмотря на позицию канцлера ФРГ.

Во время выступления на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский, не обращаясь к немецкому канцлеру напрямую, упрекнул Шольца в выставлении новых и новых условий для одобрения поставок.

По данным Die Welt, неудовлетворенность Украины по поводу отсутствия заинтересованности ФРГ в поставках танков увеличивается с каждым днем.

Больше всего Украину возмутило то, что одним из условий для отправки танков Шольц назвал согласие США на поставки танков Abrams. В Пентагоне не раз отмечали нежелание отправлять их на Украину, поскольку их содержание затратно.

«Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. Затем Великобритания согласилась поставить свои основные боевые танки Challenger, и вдруг было сказано, что США должны поставить свои Abrams. Это снова косвенное обязательство, которое мы не можем воспринимать всерьез. Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания», — написала газета Die Welt свой источник в украинских властях.

19 января Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания Берлина передавать танки Киеву. При этом украинский лидер поблагодарил правительство Германии за ранее оказанную помощь.

В этот день бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Отмечается, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

В то же время издание Handelsblatt уведомило, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Помимо этого, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1.

18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала о готовности Берлина передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, отправит Украине свои танки Abrams.

Накануне Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Германия одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт. По словам Шольца, Берлин обсуждает с союзниками, в том числе с Вашингтоном, как лучше поступить.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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