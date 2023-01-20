Свободное посещение введут в школах Владивостока из-за морозов
В школах Владивостока в связи с аномальными морозами со следующего понедельника, 23 января, вводится свободное посещение. Об этом сообщает городская мэрия.
«В зависимости от погодных условий решение может поменяться. Информация может обновиться», — уточнили при этом власти.
Как пишет ИА PrimaMedia, свободное посещение в школах дальневосточной столицы введут по рекомендациям комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Приморья.
Ранее в этот же день сообщалось, что на территории Приморского края распространили штормовое предупреждение. Причиной стали прогнозируемые аномальные морозы.