Суд обязал Дональда Трампа выплатить почти $1 млн Хиллари Клинтон

Суд во Флориде обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить почти $1 млн экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за подачу необоснованного иска против нее и еще 30 человек. Об этом 19 января сообщила газета The New York Times.

По информации издания, судья признал недействительными обвинения Трампа в том, что Клинтон и ее команда подорвали его репутацию во время президентских выборов в 2016 году. В постановлении по данному делу окружной судья США Дональд Миддлбрукс написал, что иск не должен был подаваться вовсе.

«Его неадекватность (иска. — Ред.) как юридического заявления была очевидна с самого начала. Ни один разумный адвокат не стал бы его подавать», — добавил он.

Миддлбрукс также отметил, что Трамп часто использовал судебные процессы как оружие против своих политических и деловых противников, тем самым подорвав доверие к судебной системе.

Трамп и его адвокат Алина Хабба теперь должны выплатить Клинтон $973,9 тыс., добавляет «Газета.Ru».

В ноябре экс-госсекретарь подала иск на Трампа с требованием взыскать с него и его адвокатов $1,06 млн за необоснованные обвинения в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года. Предполагалось, что эта сумма покроет издержки на судебные расходы, а также послужит компенсацией для нее и ее помощников.

Судебные тяжбы между политиками начались в марте 2022 года после того, как Трамп обвинил свою оппонентку в распространении ложных сведений о его сговоре с Россией и попытке изменить итоги президентской гонки 2016 года. В сентябре иск был отклонен, так как был подан слишком поздно и не имел доказательств.