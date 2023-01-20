Реклама
Прямой эфир
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
СМИ узнали о создании коалиции для давления на ФРГ по отправке танков Киеву
Происшествия
ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
Культура
Пользователи призвали бойкотировать новую игру по «Гарри Поттеру»
Мир
В Германии заявили о потере Украиной навсегда своих изначальных границ
Политика
Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Туризм
Турпоток россиян на Мальдивы и в Таджикистан вырос в два раза

Суд обязал Дональда Трампа выплатить почти $1 млн Хиллари Клинтон

0
Фото: Global Look Press/Bob Daemmrich For The Texas Trib
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд во Флориде обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить почти $1 млн экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за подачу необоснованного иска против нее и еще 30 человек. Об этом 19 января сообщила газета The New York Times.

Заискивание: зачем Дональд Трамп завалил американские суды делами
Республиканец продолжает оспаривать победу Джо Байдена, несмотря на ее очевидность

По информации издания, судья признал недействительными обвинения Трампа в том, что Клинтон и ее команда подорвали его репутацию во время президентских выборов в 2016 году. В постановлении по данному делу окружной судья США Дональд Миддлбрукс написал, что иск не должен был подаваться вовсе.

«Его неадекватность (иска. — Ред.) как юридического заявления была очевидна с самого начала. Ни один разумный адвокат не стал бы его подавать», — добавил он.

Миддлбрукс также отметил, что Трамп часто использовал судебные процессы как оружие против своих политических и деловых противников, тем самым подорвав доверие к судебной системе.

Трамп и его адвокат Алина Хабба теперь должны выплатить Клинтон $973,9 тыс., добавляет «Газета.Ru».

В ноябре экс-госсекретарь подала иск на Трампа с требованием взыскать с него и его адвокатов $1,06 млн за необоснованные обвинения в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года. Предполагалось, что эта сумма покроет издержки на судебные расходы, а также послужит компенсацией для нее и ее помощников.

Судебные тяжбы между политиками начались в марте 2022 года после того, как Трамп обвинил свою оппонентку в распространении ложных сведений о его сговоре с Россией и попытке изменить итоги президентской гонки 2016 года. В сентябре иск был отклонен, так как был подан слишком поздно и не имел доказательств.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023