Почти все объекты образования обновили под Биробиджаном в 2022 году
В Биробиджанском районе (ЕАО) в 2022 году обновили почти все объекты образования. Об этом ИА EAOMedia сообщили в районной администрации.
В образовательных учреждениях прошел косметический ремонт, кроме того, в детских садах установили малые архитектурные формы. Общая стоимость работ составила более 3,5 млн рублей.
Уточняется, что в детсаду в селе Бирофельд полностью заменили окна, в ряде учреждений — входные двери, выполнена частичная замена кровли и другие работы.
«На 2023 год запланирован большой объем работ общей стоимостью по всем учреждениям более 35 млн рублей», — рассказала глава района Елена Федоренкова.
Ранее сообщалось, что на дорогах Биробиджанского района в ЕАО в 2022 году появилось порядка 200 новых светильников. На эти цели было выделено почти 6 млн рублей.