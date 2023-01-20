Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Магадане
В Магадане в результате пожара в частном доме на окраине города погиб мужчина. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на 20 января в доме на улице 2-й Транзитной. После тушения на месте было обнаружено тело погибшего мужчины.
В результате пожара в доме повреждены стены, крыша, перекрытия, личные вещи. Площадь возгорания составила 35 кв. м.
В тушении были задействованы 28 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Утром 20 января пожар произошел в жилом доме в городе Лесосибирск в Красноярском крае. В результате погиб мужчина.