Страны НАТО хотят повторить Вторую мировую войну, раз делают заявления по поводу того, что нужно увеличить военную поддержку украинской стороны для борьбы с РФ, высказался в пятницу, 20 января, обозреватель Андре Дэймон для World Socialist Web Site (WSWS).

Он напомнил, что Великобритания, Польша и страны Балтии дали обещание увеличить поставки вооружения на Украину. Об этом было заявлено в преддверии саммита в Рамштайне, на котором представители 50 государств поднимут вопросы, связанные с военными потребностями Киева. Участники саммита примут решение о предоставлении Украине основных боевых танков.

Дэймон подчеркнул, что западные страны призывают поставить Киеву вооружения, которые позволят нацеливаться на логистику и командные узлы российской стороны.

«Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», — сказал обозреватель.

10 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Европейский союз и НАТО должны увеличить помощь Украине. Киеву уже совокупно выделено €50 млрд, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее 20 января газета Politico написала о том, что группа стран Европейского союза (ЕС) планирует создать коалицию, чтобы надавить на ФРГ в вопросе поставки танков на Украину. Авторы материала отмечают, что коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне украинской стороны.

В пятницу на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

В начале января Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться.

30 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уведомил о получении от Запада за 10 месяцев более $31 млрд. Кроме того, по его словам, еще около $5,4 млрд Украина получила за счет продажи военных облигаций.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 декабря отметила, что ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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