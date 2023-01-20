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Новый кроссовер Volkswagen Tharu привезут в Россию из Китая

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Фото: www.autohome.com.cn
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В РФ начался прием заказов на кроссоверы Volkswagen Tharu. Точной цены пока нет, но дилеры считают, что автомобиль будет стоить не дороже 3 млн рублей, сообщило 20 декабря издание «Российская газета».

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Volkswagen Tharu производится и продается в Китае. Модель длиной 4453 мм, размер колесной базы составляет 2680 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB, которая знакома по многим другим моделям Volkswagen и Skoda.

На китайском рынке автомобиль выпускают с бензиновым турбомотором 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Оба двигателя работают с роботизированными коробками. Самая мощная версия машины может быть как переднеприводной, так и полноприводной.

Volkswagen Tharu не является новой моделью, машина дебютировала в Китае четыре года назад. Автомобиль выпускает в Китае совместное предприятие SAIC-Volkswagen.

18 января одна из дилерских российских сетей сообщила, что стала предлагать в РФ седан Jetta VA3, бюджетного суббренда Volkswagen, созданного для китайского рынка. Цены на модель начинаются почти от 1,7 млн рублей. Jetta VA3 построена на той же платформе, на которой базируются Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Автомобиль оснащен простым полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 112 л.с., который работает в связке с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin.

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