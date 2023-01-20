В Крыму сбившего двух детей водителя отправили под стражу
Керченский городской суд отправил под стражу местного предпринимателя, который, будучи за рулем автомобиля BMW, сбил двух детей и снес арку у городского парка. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.
«Прокурор Керчи Денис Кулебянов поддержал ходатайство следователя об избрании 41-летнему водителю меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено судом», — заявили в ведомстве.
Авария произошла 18 января. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав.
20 января женщина и ее 10-летняя дочь пострадали в ДТП в Волжском районе Самарской области. 35-летняя водитель Hyundai Elantra при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Машины столкнулись. Пострадавших госпитализировали.