Нетрезвый водитель стал виновником тройного ДТП в Твери
В Твери нетрезвый водитель стал виновником столкновения трех автомобилей. Об этом в пятницу, 20 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 19 января, около 14:00 на Петербургском шоссе у дома № 119. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в состоянии опьянения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину Volkswagen Tiguan. После этого последняя столкнулась с Toyota Camry.
В результате травмы получили водитель и пассажир российского авто. Они были госпитализированы.
Ранее 20 января женщина и ее 10-летняя дочь пострадали в ДТП в Волжском районе Самарской области. 35-летняя водитель Hyundai Elantra при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Машины столкнулись. Пострадавших госпитализировали.