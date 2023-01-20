Жительница Ухты лишилась денег после опроса в соцсети

В Ухте к правоохранителям с заявлением о мошенничестве обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина лишилась 7,5 тыс. рублей. Об этом пишет в пятницу, 20 января, ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Потерпевшая рассказала, что в одной из соцсетей увидела опрос, за прохождение которого было обещано вознаграждение. Женщина прошла опрос и заполнила форму для зачисления средств. Там же она указала и реквизиты своей банковской карты. Через некоторое время средства были списаны с ее электронного кошелька.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее, 19 января, сообщалось, что 65-летняя жительница Магаданской области отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Женщина рассчитывала получить доход от инвестиций.