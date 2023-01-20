Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания

Посмотреть на остановившийся в районе мыса Желания архипелага Новая Земля универсальный атомный ледокол «Урал» пришел белый медведь. Видео с хозяином Арктики выложил в Telegram-канал 20 января экипаж судна.

На записи видно, как медведь подошел к огромному ледоколу и с интересом встал на задние лапы, чтобы рассмотреть необычную машину повнимательнее.

«Экипаж ждал подхода судна «Полар Кинг», а хозяин Арктики изучал ледокол», — подписали видео моряки.

Запись удалось сделать третьему помощнику капитана ледокола «Урал» Яну Рожину.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что молодого медведя заметили жители поселка Троицко-Печорск в Республике Коми. Очевидцы увидели зверя на улице Ленина. Раньше его же видели в поселке 9 декабря. Специалисты ГО и ЧС отметили, что животное, по всей видимости, так и не легло в спячку. По следам медведя охотоведы определили, что ему около двух лет.