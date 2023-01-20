В Приморье локализован пожар на складе с алкоголем
В городе Артем в Приморском крае 20 января сотрудники МЧС локализовали пожар на складе с алкоголем на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 9:24 пожар локализован», — уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 7:38 мск. Сообщается, что, когда на место прибыли пожарные, огнем на тот момент была охвачена кровля склада. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь угрожал соседним зданиям, осуществлялась их защита.
10 января в Москве на складе на улице Добролюбова произошел пожар. Огонь в складском помещении распространился на площади 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Произошло частичное обрушение кровли. Загоревшийся склад находится в трехуровневом здании, в котором расположены в том числе автосервис и общежитие. Из общежития было эвакуировано 233 человека. Сведений о пострадавших не было.