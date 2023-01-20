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С начала января москвичи сдали на переработку свыше 14 тыс. хвойных деревьев

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Snowfield Photography
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Более 14 тыс. хвойных деревьев москвичи сдали на переработку с начала января. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в Москве 2 января стартовала акция «Елочный круговорот», которая продлится до 26 февраля. В рамках акции можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда их отправят на переработку. Жители столицы сдали уже свыше 14 тыс. хвойных деревьев.

Бирюков напомнил, что мероприятие проводится уже в восьмой раз. Главная его задача — помочь грамотно утилизировать новогодние елки и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, успешной реализуемой в городе с 2020 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего в Москве открылись 600 пунктов приема хвойных деревьев, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений, сообщает сайт kp.ru.

Собранные ели, сосны и пихты вывозят на пункты переработки, где из них производят щепу, использующуюся в вольерных комплексах и обустройства экологических троп, пишет «Москва 24».

18 января телеканал «360» сообщал, что стружку от переработанных в Московской области елей отправят приютам животных для подстилок в вольерах в рамках программы «Подари елке вторую жизнь».

13 января юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал о правилах утилизации новогоднего дерева. Он посоветовал не оставлять ель у мусорных баков, а сдать дерево на переработку, пишет RT. Также он назвал возможным выброс елки в специальные бункеры-контейнеры для крупногабаритного мусора. Нелишним будет срезать с дерева ветки, если елка высокая, то ее желательно распилить.

В Московской области действуют 230 пунктов приема новогодних деревьев. Сдать новогоднюю елку на переработку можно будет до 20 февраля.

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