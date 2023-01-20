Судьба Украины как государства предрешена, и страна уже не сохранится в своих изначальных границах. Об этом заявил 20 января экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом. Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально», — цитирует Гердта «РИА Новости».

Как отметил немецкий политик, у Украины был шанс сесть за стол переговоров, когда ей это предлагали власти Турции, однако тогда президенту страны Владимиру Зеленскому это запретили делать в Вашингтоне.

Если же конфликт на Украине останется замороженным, то это приведет только к дальнейшей эскалации отношений, поэтому «он должен быть завершен до конца», заявил Гердт. Дальнейшее будущее Украины, по его мнению, будет решаться уже на послевоенной конференции.

Ранее в пятницу глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым не останутся без ответа. Также он напомнил о том, что воссоединение Крыма с РФ произошло в соответствии с «историческим» решением жителей республики.

19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории», в том числе Крым (который не признается Вашингтоном как часть России), любыми средствами.

Тогда же Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Кроме того 5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных в результате специальной военной операции по защите Донбасса бывших регионов Украины в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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