Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии заявили о потере Украиной навсегда своих изначальных границ
Политика
Мирошник не исключил волнений в Польше из-за заявления ее Генштаба об Украине
Мир
Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Армия
В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня
Мир
СМИ сообщили о взрыве возле станции метро в Киеве
Общество
СК начал проверку по факту инцидента с загоревшейся на операционном столе пациенткой
Спорт
Глава НХЛ вступился за отказавшегося поддержать ЛГБТ Проворова
Мир
В Японии рассмотрят возможность приравнять COVID-19 к сезонному гриппу
Недвижимость
За год новостройки Новой Москвы подорожали на 12%
Мир
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Мир
Ведущий Fox News назвал героем хоккеиста из РФ из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Мир
Экс-депутат бундестага Гердт высказался против поставок танков Украине

Сафиулин показал работу «Гиацинта» под Марьинкой

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023