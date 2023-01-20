Синоптики пообещали жителям Петербурга мокрый снег в пятницу

В пятницу, 20 января, в Санкт-Петербурге прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами — мокрый снег. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу центра погоды «Фобос».

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии небольшого циклонического вихря», — рассказали в пресс-службе.

На дорогах и тротуарах образуется гололед.

Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер северный, 3–8 м/с.

Атмосферное давление вырастет до 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее, 19 января, москвичей предупредили об обильных осадках и усилении ветра.

Городские власти призвали горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.