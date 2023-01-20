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Суд в Австрии оправдал покусавшего четырех человек кота

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/F. Herrmann
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Суд в австрийском городе Инсбрук оправдал кота, который покусал четырех человек. Об этом сообщило немецкое издание Augsburger Allgemeine.

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Летом 2022 года кот напал на ребенка. Девочка играла в песочнице, когда мимо проходил соседский кот по кличке Симба. Она хотела погладить животное, но кот укусил ее. Родители девочки подали на владелицу кота в суд из-за воспаления места укуса.

Позднее кот сам пришел в дом матери ребенка, пробравшись туда через открытую дверь террасы. Его поймали и заперли в ванной. Женщина вызвала ветеринаров, которые отвезли Симбу в приют. Там он провел на карантине месяц.

Затем животное вернули хозяйке и обязали ее посадить питомца под домашний арест.

За это время прокуратура нашла еще нескольких пострадавших от укусов Симбы людей. Во время судебного слушания свидетели не смогли опознать хвостатого «бандита» по фотографии.

«Этот кот выглядит слишком милым. Не он кусал меня», — заявил один из них.

В результате животное и хозяйку оправдали из-за нехватки улик, сообщает телеканал «360».

В декабре прошлого года в Дании 33-летний Хенрик Кригбаум Плеттнер умер после укуса кошки. По словам его вдовы, мужчина принес из приюта кошку вместе с котятами. Однажды он попытался взять котенка на руки, но кошка, которой это, судя по всему, не понравилось, укусила его за палец. Однако он не придал этому значения и не стал обращаться к врачу.

Когда рука начала распухать, он обратился за помощью к медикам и был госпитализирован. В больнице мужчина провел месяц и перенес 15 операций, ему ампутировали палец, но и это не помогло спасти его.

Как рассказала мать датчанина, у него была ослабленная иммунная система, пневмония, подагра и диабет.

Впоследствии у мужчины в организме обнаружили некротический фасциит — редкую и очень опасную инфекцию, которая попала к нему в кровь через укус кошки.

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