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В США назвали причину сбоя в системе авиауправления 11 января

FAA США: сбой в системе авиауправления 11 января произошел из-за непреднамеренного удаления файлов
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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Сбой в системе авиауправления США 11 января произошел из-за непреднамеренного удаления файлов в системе Федерального управления гражданской авиации (FAA). Об этом в пятницу, 20 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на итоги предварительного расследования ведомства.

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Отмечается, что файлы удалил один из подрядчиков, личность которого не установлена.

«[Подрядчик] пытался исправить несоответствия между действующей базой данных и ее резервной копией, когда случайно удалил файлы», — говорится в материале.

FAA не обнаружило никаких доказательств кибератаки, агентство продолжает расследование. Ведомство уже внесло изменения в компьютерную систему и предприняло действия по повышению ее устойчивости к подобным сбоям.

11 января из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов были отменены все авиарейсы в США. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.

Российские авиадиспетчеры оказали помощь транзитным самолетам иностранных авиакомпаний во время глобального сбоя. В Росавиации рассказали, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и в момент сбоя системы находились в воздухе.

Тогда же президент США Джо Байден заявил, что улик, доказывающих то, что в произошедшем сбое в работе системы оповещения пилотов США виноваты хакеры, в данный момент нет.

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