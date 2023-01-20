СМИ сообщили о взрыве возле станции метро в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве возле станции метро «Лукьяновская». Об этом в пятницу, 20 января, сообщают украинские СМИ.

После взрыва начался пожар.

О пострадавших и причинах произошедшего пока информации нет.

18 января в Броварах Киевской области вертолет государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разбился возле детского сада. В результате крушения 14 человек погибли, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Еще 25 человек пострадали.