WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским

Директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что они обсуждали вопрос о том, как долго США смогут оказывать поддержку Украине. Бернс предупредил украинского лидера о том, что, несмотря на приверженность Вашингтона поддержке Киева, в перспективе с этим могут возникнуть трудности.

Также глава ЦРУ рассказал украинскому лидеру «о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы».

В материале говорится, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена остается сильной, а принятого конгрессом США в декабре экстренного финансирования Украины в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа.

Однако в настоящий момент Киев менее уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, сообщает газета.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же стало известно о старте обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) основам работы с ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут тренировать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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