Мужчина погиб при пожаре жилого дома под Красноярском

В результате пожара в жилом доме в Красноярском крае 20 января погиб один человек, уведомила пресс-служба регионального главка МЧС в своем Telegram-канале.

«В 6:40 (2:20 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по адресу: г. Лесосибирск, пер. Рассветный. <…> В 7:32 (3:32 мск. — Ред.) пожар был локализован на площади 30 кв. м. Ликвидация была объявлена в 9:25 (5:25 мск. — Ред.). Погиб один человек, мужчина», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Утром 18 января произошло возгорание частного дома в поселке Новопокровка Челябинской области, в результате которого погибли его хозяева — двое пенсионеров. Тела мужчины и женщины были обнаружены спасателями при ликвидации огня.