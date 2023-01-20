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В ЛНР заявили о 1,5 тыс. раненых боевиков ВСУ за четыре дня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabian Berg
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В зоне ответственности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за четыре дня боев получили ранения около 1,5 тыс. украинских военных. Об этом 20 января сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андерей Марочко.

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«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности 2-го Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка 1,5 тыс. раненых украинских военнослужащих», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные, участвующие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), зажаты российскими войсками со всех сторон. Он отметил, что Вооруженные силы РФ на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

До этого, 18 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении. По словам представителя оборонного ведомства РФ, артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также потери понесла 103-я бригада территориальной обороны ВСУ в ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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