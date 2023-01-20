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В Дании раскрыли последствия передачи гаубиц Caesar Украине

Аналитик Кристенсен: отправка гаубиц Украине лишила Данию важного элемента обороны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Дания из-за отправки гаубиц Caesar на Украину осталась без важного элемента обороны, сказал в четверг, 19 января, газете Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

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Он пояснил, что в этом случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, представляющей из себя основу боевых возможностей армии страны.

«Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», — подчеркнул эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что Дания несколько лет ждала появления такой артиллерийской системы, страна собиралась включить французские гаубицы в состав формирующейся бригады из четырех тыс. человек.

Кристенсен подверг критике высказывание нового главы датского минобороны Якоба Эллеманна-Енсена о том, что сейчас ищут замену Caesar.

«Была причина, по которой министерство обороны Дании решило купить эти французские орудия. Это система, адаптированная к потребностям датской армии», — отметил он.

Как заявил Кристенсен, отыскать другую идентичную систему реально, но на данный момент заказы на военную технику осуществляет «весь мир».
«Это значит, что вы не можете просто найти 19 альтернативных орудий», — сказал Кристенсен.

В этот же день стало известно о передаче Данией Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Эллеманн-Йенсен отметил, что установки крайне нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ), даже несмотря на «технические проблемы».

Как пояснили в министерстве обороны Дании, гаубицы Caesar — недавно разработанная артиллерийская установка, у которой есть ряд технических проблем, которые планируется решать вместе с производителем и Украиной. Киев запросил эти гаубицы у Дании, несмотря на имеющиеся проблемы.

При этом, как отметил 10 января телеканал TV2, стремление Украины получить гаубицы Caesar, которые стоят на вооружении Дании, создает «острую дилемму». Для министра обороны королевства поддержка Киева стала проблемой, поскольку Caesar являются основой датской армии. Помимо этого, Украина требует гаубицы безвозмездно.

В конце декабря 2022 года выяснилось, что правительство Дании выделило 300 млн датских крон (около $43 млн) для закупки оружия и оборудования для Украины.

В том же месяце глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сказал, что Европейский союз потратил €214 млрд на военные расходы, увеличив их на 6% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что годами не обеспечивалось необходимое финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса. РФ неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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