Глава YASNO потребовал от украинцев платить за отключенный свет
Генеральный директор украинской компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что жители Украины должны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на ее отключение. Об этом он написал 19 января на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Несмотря на перебои в подаче электроэнергии и все неудобства, которые могут возникнуть, важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию, так как в тарифе 20% — это расходы на эксплуатацию сетей», — написал Коваленко.
По его словам, украинцы после начала спецоперации стали менее охотно оплачивать коммунальные услуги. Соответственно, энергокомпании получают меньше денег на ремонт и содержание электросетей.
Коваленко отметил, что 19 января серьезные проблемы с электричеством возникли в Киеве. В настоящий момент «Укрэнерго» может обеспечить только 60% потребностей города. В Днепропетровской области этот показатель еще ниже — всего 54%, добавил он.
Ранее, 18 января, глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что украинская энергокомпания ДТЭК рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.
Тогда же глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной.
17 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что после последнего ракетного удара ВС РФ по системе военного управления республики и связанным с ней объектам энергетики, повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП).
В тот же день холдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электричества вновь были введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Украины.
До этого, 15 января, глава YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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