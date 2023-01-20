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Глава YASNO потребовал от украинцев платить за отключенный свет

Энергокомпания Yasno потребовала от граждан Украины платить по счетам, несмотря на перебои
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Генеральный директор украинской компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что жители Украины должны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на ее отключение. Об этом он написал 19 января на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Несмотря на перебои в подаче электроэнергии и все неудобства, которые могут возникнуть, важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию, так как в тарифе 20% — это расходы на эксплуатацию сетей», — написал Коваленко.

По его словам, украинцы после начала спецоперации стали менее охотно оплачивать коммунальные услуги. Соответственно, энергокомпании получают меньше денег на ремонт и содержание электросетей.

Коваленко отметил, что 19 января серьезные проблемы с электричеством возникли в Киеве. В настоящий момент «Укрэнерго» может обеспечить только 60% потребностей города. В Днепропетровской области этот показатель еще ниже — всего 54%, добавил он.

Ранее, 18 января, глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что украинская энергокомпания ДТЭК рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Тогда же глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной.

17 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что после последнего ракетного удара ВС РФ по системе военного управления республики и связанным с ней объектам энергетики, повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи (ЛЭП).

В тот же день холдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электричества вновь были введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях Украины.

До этого, 15 января, глава YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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