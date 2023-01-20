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Глава НХЛ вступился за отказавшегося поддержать ЛГБТ Проворова

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Icon Sportswire/David Kirouac
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ из-за своих убеждений. Об этом 19 января заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

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Он предложил сосредоточиться на тех игроках НХЛ, которые «взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной», при этом не заостряя внимания на тех, у кого могут быть проблемы по личным причинам.

«Отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям», — цитирует Беттмэна NYI Hockey Now.

Накануне Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что игроки могут решать сами, какие инициативы поддерживать. При этом в НХЛ отметили, что продолжают поддерживать высказывания хоккеистов по социальным и культурным вопросам.

Ранее в этот день канадский комментатор Горд Миллер раскритиковал клуб «Филадельфия Флайерз», который разрешил своему игроку Ивану Проворову выйти на игру, несмотря на отказ от участия в акции в поддержку ЛГБТ.

Игра между «Филадельфией» и «Анахаймом» прошла ночью 18 января. На предматчевую раскатку игроки «Филадельфии» вышли в радужных свитерах с клюшками, однако россиянин Проворов отказался от участия в акции.

В свою очередь, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что Проворов объяснил свой отказ религиозными убеждениями.

Также бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Проворова. По его мнению, ситуация, в которую собирались втянуть хоккеиста, — маразм.

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