СК начал проверку по факту инцидента с загоревшейся на операционном столе пациенткой

СК начал доследственную проверку по факту происшествия, в результате которого пациентка и хирург получили ожоги из-за возгорания на операционном столе в одном из столичных медучреждений. Об этом в четверг, 19 января, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следователи Следственного комитета России в рамках ст. 144-145 УПК РФ проводят проверку на предмет наличия признаков, квалифицирующихся по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), отмечает агентство городских новостей «Москва».

По данным «Известий», ЧП произошло 9 января в НИИ им. Склифосовского. Огонь вспыхнул на операционном столе и перекинулся на пациентку, лежавшую на нем. Возгорание удалось потушить, пишет НСН.

В результате инцидента пациентка получила ожоги спины, шеи, плеча и груди. Медики оказали ей необходимую помощь, пишет «Москва 24».

Кроме того, пострадал хирург, который проводил операцию, пишет RT.

Как пишет «Ридус», пациентка была госпитализирована с переломом плеча, и ей должны были поставить пластину.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.