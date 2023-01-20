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Экономисты Эвенетт и Пизани: российский рынок покинули менее 9% фирм из ЕС и стран G7

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Больший процент компаний со штаб-квартирами в странах «большой семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) продолжают действовать в России, перестали работать в стране менее 9% таких организаций. Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарских экономистов, опубликованные в четверг, 19 января, на сайте университета Санкт-Галлена.

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Отмечается, что к началу спецоперации по защите Донбасса в России было зарегистрировано 2405 дочерних компаний 1404 фирм из ЕС и G7. К ноябрю менее 9% иностранных организаций продали хотя бы один из своих российских филиалов. К концу года ситуация на рынке не изменилась.

Уточняется, что из России ушли менее 18% дочерних фирм из США, 15% компаний из Японии и лишь 8,3% фирм из ЕС.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал государственную поддержку предприятиям, которые не получают деньги в полном объеме за поставку своей продукции иностранным компаниям. Глава государства также отметил, что у российских предприятий есть возможность заместить продукцию иностранных производителей, принявших решение уйти с рынка РФ.

Ранее, 17 января, «Известия» выяснили, что американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию. На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

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