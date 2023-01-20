Британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета

Читатели британского издания Daily Mail обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского после его слов о крушении вертолета с руководством МВД Украины.

19 января во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский назвал крушение вертолета в городе Бровары Киевской области следствием ведения российской спецоперации по защите Донбасса.

«Любой может делать его работу попрошайничеством и нытьем. Заставьте его сражаться за свой народ, и он придет в себя. Становится жалко посылать деньги», — написал пользователь Joestolesecrets.

Dean Carbon усомнился, что словам Зеленского можно верить. Комментатор The Welsh Judge, в свою очередь, назвал украинского президента «хапугой-миллионером», отметив, что еще год никто «понятия не имел, кто он такой», а сегодня «Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании».

«Парадоксально, Зеленский сказал: «Во время боевых действий не бывает случайностей», потому что не так давно он выпустил ракету по Польше, которая унесла жизнь нескольких человек. Я предполагаю, что он сделал это намеренно», — заключил Olive Mesas.

Авиакатастрофа в городе Бровары Киевской области произошла ранее, 18 января. В результате крушения Eurocopter EC225 LP Super Puma государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям погибли 14 человек, в том числе ребенок. Еще 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о 22 госпитализированных пострадавших.

Вертолет упал рядом с детским садом, который в результате крушения загорелся. В числе погибших оказались глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Официальной причины крушения вертолета властями Украины озвучено не было.

Как сообщил «Известиям» летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, причиной падения вертолета в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Он отметил, что вертолет летел на предельно малой высоте, что небезопасно.