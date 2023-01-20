Экс-депутат бундестага Гердт высказался против поставок танков Украине

Передача тяжелого оружия Украине может привести к началу третьей мировой войны. Об этом 20 января заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт в беседе с «РИА Новости».

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны», — считает он.

Как подчеркнул Гердт, поставки танков приведут лишь к новым жертвам. Если Германия решит передать оружие Украине, то спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта, добавил он.

По его словам, лидеры европейских стран не могут самостоятельно принимать решения из-за того, что в США на них собрано большое количество компромата. Бывший депутат бундестага уточнил, что Германия в этом случае не является исключением.

Гердт также отметил, что изменить положение дел могут досрочные выборы в Германии.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD выразил недовольство сдержанной позицией канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Киеву танков Leopard 2.

Кроме того, 19 января бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Отмечается, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

Тогда же издание Handelsblatt написало, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Кроме того, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1.

При этом 18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Между тем ожидается, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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