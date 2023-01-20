Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в рамках чемпионатов НХЛ

Российский нападающий ХК «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в четверг, 19 января, забил свой 100-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Юбилейную» шайбу спортсмен забросил на встрече с «Каролиной Харрикейнз». Для того, чтобы достичь высокого результата Капризову потребовалось 180 матчей. Таким образом он стал одним из пяти действующих хоккеистов лиги, кому удалось забросить первые 100 шайб менее чем за 200 игр.

По скорости форвард «Миннесоты» уступил своему соотечественнику, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (он забил сотый гол в 167 матче) и нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Патрику Лайне (отличился на 179-й игре).

19 декабря минувшего года Капризов преодолел отметку в 200 очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ и был признан первой звездой матча «Миннесота» – «Оттава». Ему потребовалось на одну игру больше, чем Евгению Малкину, и на две, чем Александру Овечкину, для достижения подобного результата.