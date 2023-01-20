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Два человека погибли в результате ДТП в Северной Осетии

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Фото: t.me/mvd_rso_a
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В результате ДТП в Северной Осетии погибли два человека. Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Северная Осетия – Алания.

Авария произошла 19 января в Правобережном районе на дороге Хумалаг – Брут. В результате погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla.

По предварительной информации, водитель Toyota выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN, сообщает сайт aif.ru.

По факту происшествия проводится проверка, ее ход находится на контроле прокуратуры. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет НСН.

Ранее в этот день женщина и ее 10-летняя дочь пострадали в ДТП в Волжском районе Самарской области. 35-летняя водитель Hyundai Elantra при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Машины столкнулись. Пострадавших госпитализировали.

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