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Пять человек погибли в результате стрельбы в Грузии

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Фото: Commons.wikimedia.org/Sinodov
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В грузинском городе Сагареджо мужчина открыл стрельбу, пять человек погибли, в том числе сотрудник полиции, еще пять человек получили ранения. Об этом 20 января сообщает МВД Грузии.

Отмечается, что мужчина 1974 года рождения начал стрелять по людям с балкона одной из квартир жилого дома. Четыре человека были убиты, еще пятеро получили ранения.

Затем мужчина открыл огонь по прибывшим на место полицейским. Один из сотрудников погиб от полученного ранения.

К моменту прибытия дополнительного наряда полиции стрелявший мужчина покончил с собой, выстрелив из оружия.

Следствие ведется по статье об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в ведомстве.

Дополнительная информация о произошедшем уточняется.

До этого, 19 октября, сообщалось, что в грузинском Батуми неизвестный открыл стрельбу в ресторане, один человек погиб, трое получили ранения. Медики боролись за жизнь одного из пострадавших, однако мужчина умер. Еще три человека, в том числе одна женщина, получили ранения от осколков окна, разбитого вследствие выстрелов.

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