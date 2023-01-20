Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС

Менее 9% компаний из стран Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (G7) покинули РФ из-за событий на Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарских экономистов, опубликованные в четверг, 19 января, на сайте Университета Санкт-Галлена.

Профессор Симон Эвенетт и его коллега из Международного института управленческого развития профессор Никколо Пизани сравнили обстановку на российском рынке до начала спецоперации по защите Донбасса и ближе к концу 2022 года.

Авторы работы отметили, что на момент обострения украинского кризиса в России было зарегистрировано 2405 дочерних компаний 1404 фирм из ЕС и G7. К ноябрю менее 9% иностранных организаций продали хотя бы один из своих российских филиалов. На протяжении четвертого квартала года эта динамика не претерпела значительных изменений.

Также было установлено, что в среднем уровень доходности компаний, покинувших РФ, оказался ниже, по сравнению с теми, кто остался.

«Эти выводы ставят под сомнение готовность западных фирм уходить из экономического пространства тех стран, которые их правительства считают геополитическими соперниками», — подытожили исследователи.

Ранее, 9 января, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке осталось 75,9% иностранных компаний. Он также отметил, что освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, продолжая наращивать объемы производства. Так, например, производство одежды выросло на 4%, а выпуск лекарств — на 15%.

В декабре 2022 года преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из России компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет. По его словам, контракты многих компаний предполагают возможность в течение этого времени вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.