Реклама
Прямой эфир
Наука
В услугах ядерной медицины нуждаются 300 тыс. россиян
Общество
Каждый десятый россиянин вдохновился интерьером комнаты Сабрины, маленькой ведьмы
Мир
Антонов обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России
Мир
В США самолет пропал без вести по пути в аэропорт округа Уэстчестер
Армия
Российские военные отбили позиции противника в ДНР с помощью РСЗО
Мир
Омбудсмен призвала МККК активнее посещать пленных солдат РФ на Украине
Общество
Китайский язык вытесняет европейские с российского рынка труда
Мир
WP узнала о тайной встрече Зеленского с главой ЦРУ в Киеве
Мир
Во Франции уличили США в подготовке к конфликту с Китаем
Мир
Постпред Норвегии призвала готовить почву для переговоров Украины с РФ
Мир
Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом
Общество
В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных
Сюжет:

Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС

Швейцарские экономисты посчитали, что менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Менее 9% компаний из стран Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (G7) покинули РФ из-за событий на Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарских экономистов, опубликованные в четверг, 19 января, на сайте Университета Санкт-Галлена.

Остаться на долю: 76% иностранных компаний не стали уходить из России
Только четверть зарубежных организаций прекратили работу из-за санкций

Профессор Симон Эвенетт и его коллега из Международного института управленческого развития профессор Никколо Пизани сравнили обстановку на российском рынке до начала спецоперации по защите Донбасса и ближе к концу 2022 года.

Авторы работы отметили, что на момент обострения украинского кризиса в России было зарегистрировано 2405 дочерних компаний 1404 фирм из ЕС и G7. К ноябрю менее 9% иностранных организаций продали хотя бы один из своих российских филиалов. На протяжении четвертого квартала года эта динамика не претерпела значительных изменений.

Также было установлено, что в среднем уровень доходности компаний, покинувших РФ, оказался ниже, по сравнению с теми, кто остался.

«Эти выводы ставят под сомнение готовность западных фирм уходить из экономического пространства тех стран, которые их правительства считают геополитическими соперниками», — подытожили исследователи.

Ранее, 9 января, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке осталось 75,9% иностранных компаний. Он также отметил, что освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, продолжая наращивать объемы производства. Так, например, производство одежды выросло на 4%, а выпуск лекарств — на 15%.

В декабре 2022 года преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько спрогнозировал, что ушедшие из России компании вернутся обратно в течение ближайших пяти лет. По его словам, контракты многих компаний предполагают возможность в течение этого времени вернуться и выкупить свои предприятия, проданные ранее российскому менеджменту.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023