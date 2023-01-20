Российская группа «Викинг» и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения ударами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) вынудили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить свои позиции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что огонь был открыт с целью деморализовать противника перед началом штурма. Один из снарядов попал в блиндаж, в котором находились три украинских боевика.

ВСУ попытались отстоять укрепрайон и вступили в перестрелку, однако не выдержали натиска российских военных и обратились в бегство.

Накануне командир группы «Викинг» рассказал, что в рядах украинской армии борются с дезертирством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам.

17 января лидер «Викинга» поделился информацией о том, что на Украине исчерпываются мобилизационные ресурсы, в связи с чем дефицит военнослужащих компенсируется большим наплывом иностранных наемников.

До этого, 9 января, бойцы группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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