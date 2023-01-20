В США самолет пропал без вести по пути в аэропорт округа Уэстчестер

Одномоторный самолет, следовавший в аэропорт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, пропал без вести. Об этом 19 января сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию и источники.

Отмечается, что небольшой одномоторный самолет пропал с радаров после потери связи с диспетчерской вышкой.

По информации телеканал, в самолете могут находиться максимум шесть человек. Однако точное количество людей на борту в настоящий момент неизвестно.

Полиция ведет поиски в районе вокруг аэропорта, сообщает NBC.

Ранее, 28 декабря, бизнес-джет Embraer Phenom 300, принадлежащий вице-президенту компании SpaceX Марку Джанкосе, потерпел крушение в Калифорнии. На борту находились семь человек, включая пилота. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры выбрались самостоятельно до прибытия пожарных.