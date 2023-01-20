Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили о готовности Финляндии и Швеции к членству в НАТО
Мир
ООН проведет заседание по теме войны Киева против народа Донбасса
Мир
Министр обороны ФРГ предостерег от поставок танков ВСУ без разрешения
Экономика
Toyota возобновила поставки запчастей в РФ
Мир
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд
Мир
Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания передавать танки Киеву
Мир
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Мир
WP узнала о тайной встрече Зеленского с главой ЦРУ в Киеве
Мир
Во Франции уличили США в подготовке к конфликту с Китаем
Мир
Постпред Норвегии призвала готовить почву для переговоров Украины с РФ
Мир
Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом
Общество
В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных

В США самолет пропал без вести по пути в аэропорт округа Уэстчестер

0
Фото: Commons.wikimedia.org/omoo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одномоторный самолет, следовавший в аэропорт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, пропал без вести. Об этом 19 января сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию и источники.

Отмечается, что небольшой одномоторный самолет пропал с радаров после потери связи с диспетчерской вышкой.

По информации телеканал, в самолете могут находиться максимум шесть человек. Однако точное количество людей на борту в настоящий момент неизвестно.

Полиция ведет поиски в районе вокруг аэропорта, сообщает NBC.

Ранее, 28 декабря, бизнес-джет Embraer Phenom 300, принадлежащий вице-президенту компании SpaceX Марку Джанкосе, потерпел крушение в Калифорнии. На борту находились семь человек, включая пилота. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры выбрались самостоятельно до прибытия пожарных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023