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Рогов заявил о применении британской ракеты для удара по Васильевке

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Фото: Commons.wikimedia.org/Duch.seb
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали британскую ракету Brimstone при обстреле Васильевки в Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«По найденным осколкам точно можно сказать, что удар наносился ракетой воздушного базирования производства стран НАТО. По мнению специалистов, это могла быть британская самонаводящаяся ракета класса «воздух–поверхность» Brimstone», — написал он в своем Telegram.

Рогов отметил, что фрагменты снаряда были обнаружены на территории Васильевки после удара 17 января, из-за которого пострадал местный колледж.

Ранее, 9 января, власти Запорожской области заявляли, что ВСУ усилили интенсивность обстрела Запорожской области. Отмечалось, что Киев стянул большое количество американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубиц М777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

До этого, 4 января, ВСУ нанесли удар из тяжелой артиллерии по жилому кварталу Васильевки. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, число погибших в результате обстрела составило шесть человек. Пострадали 37 человек.

Город находится вблизи линии соприкосновения. Недалеко от него расположен единственный пункт пропуска, который в последнее время работает в режиме спецпропусков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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