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Омбудсмен призвала МККК активнее посещать пленных солдат РФ на Украине

Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных россиян на Украине
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Фото: t.me/ombudsmanrf
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Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обратилась к организации с просьбой активизировать работу по посещению удерживаемых на Украине российских военнослужащих, особенно раненых. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале в четверг, 19 января.

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«Встреча с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых», — написала Москалькова.

Отмечается, что в ходе встречи подняли вопрос о соблюдении норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении военнопленных, а также расширения доступа к ним. Кроме того, российский омбудсмен и МККК договорились работать по оказанию помощи гражданским лицам в эвакуации, воссоединении семей и поиске без вести пропавших.

Москалькова считает, что необходимо усилить взаимодействие с МККК.

Ранее, 18 января, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова рассказала, что военные ЛНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам, эту информацию подтвердили все 30 освобожденных 8 января бойцов. Омбудсмен добавила, что двое из вернувшихся домой военных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим будет оказываться экстренная квалифицированная помощь, вплоть до хирургического вмешательства.

Тогда же один военнопленный сообщил, что российские военные в плену подвергались издевательствам со стороны украинских служащих. Он рассказал, что в течение двух ночей после его задержания солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко избивали его, надев при этом наручники.

14 января Москалькова показала кадры, на которых запечатлены пытки российских военных в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на киевские власти, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

13 января военный врач Даниил Пшеничный в интервью «Трибуналу» рассказывал, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. По воспоминаниям медика, украинские военные давали российским солдатам связаться с родственниками. После разговоров у украинцев оставались контакты родных, которые они использовали для запугивания.

До этого, 31 декабря, врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) могут свободно посещать украинских военнопленных в регионе. Их миссии никто не препятствует. По его словам, в ЛНР находится более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая освобожденных в ходе обменов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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