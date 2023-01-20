Премьер Мишустин заявил, что на Россию и ее партнеров оказывается грубое давление

Запад оказывает грубое давление на Россию и ее стран-партнеров. Об этом в четверг, 19 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув, что время вызовов открывает перед страной большие возможности.

«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе — экономической, финансовой, технологической», — сказал он на Российско-туркменском бизнес-форуме.

Мишустин уточнил, что в настоящее время перестраивается глобальная финансово-экономическая архитектура, поскольку привычные механизмы уже не срабатывают, а валюты, считавшиеся мировыми расчетными единицами, показали свою ненадежность.

Кроме того, премьер-министр отметил, что спад ВВП за год оказался гораздо меньше прогнозов и составил 2,5%.

Накануне японский журналист Ватару Накамура в статье для Courrier Japan отметил, что многочисленные рестрикции не оправдали ожидания Запада и не смогли расшатать стабильность экономической системы РФ. По словам автора статьи, репортажи за февраль–март 2022 года создавали впечатление, что экономическому благополучию россиян скоро настанет конец, однако ничего подобного до сих пор не произошло.

Между тем 17 январа председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против России. Отмечалось, что среди прочего в ЕК намерены прописать последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.