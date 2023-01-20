Эксперт рассказала о необходимости хорошей кредитной истории

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко 20 января рассказала, что хорошая кредитная история может понадобиться не только для оформления займов.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что с согласия человека, которому принадлежит кредитная история, к ней может обратиться, например, потенциальный работодатель. По ее словам, прежде всего это относится к ответственным должностям, который предполагают доступ к финансам компании и товарно-материальным ценностям. Анализируя кредитную историю, работодатель понять, есть ли финансовый риск для компании при найме претендента на должность,

Также кредитную историю может запросить покупатель недвижимости или автомобиля. Это связано с тем, что там может быть указана информация о процедуре банкротства, просроченных долговых обязательствах. Как отметила эксперт, по сумме и срокам просрочки которых можно сделать вывод о наличии рисков при купле-продаже.

Кроме того, при долгосрочном съеме жилья арендодатель также может попросить предоставить кредитную историю. Однако предоставление этих данных — дело исключительно добровольное, подытожила эксперт.

Ранее, 17 января, экономист Михаил Беляев объяснил, какие факторы влияют на кредитную историю и как ее можно улучшить. По его словам, для этого россияне могут взять заем в микрофинансовой организации (МФО) и выплатить его, чтобы показать, что они являются надежными заемщиками.