Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом

Идея создания антироссийского трибунала по событиям на Украине является лишь PR-ходом, поскольку это может сделать только Совет Безопасности (СБ) ООН, а там у России право вето. Об этом 20 января сообщил дипломат в одной из делегаций в ООН агентству «РИА Новости».

Как отметил дипломат, только СБ, действующий по главе 7 Устава ООН, может принимать решения, обязательные для государств. Так как в Совете Безопасности Россия обладает правом вето, инициативу по созданию антироссийского трибунала там провести не получится. Альтернативной площадкой могла бы стать Генассамблея (ГА) ООН, но ее решения носят для государств исключительно рекомендательный характер.

«Соответственно, созданный на основе такой резолюции орган, даже если назвать его «трибуналом», на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест», — объяснил дипломат.

По его словам, создать подобный «трибунал» может кто угодно, в том числе региональная организация. В качестве примера он привет Совет Европы. Однако в таком случае к неэффективности и неспособности принимать принудительные решения добавится еще и региональный характер, а соответственно меньший авторитет, добавил дипломат.

Кроме того, даже если инициативу начнут проводить через Генассамблею, резолюция ГА ООН в случае принятия только западными странами и при массовом воздержании всех остальных также будет указывать на сугубо региональный характер и едва ли будет обладать авторитетом.

Ранее, 19 января, Европарламент выступил за создание соответствующего трибунала. За проголосовали 472 парламентария, 19 — против, 33 — воздержались. Кроме того, резолюция призывает использовать активы РФ для выплат Киеву.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что специальный трибунал, который может быть создан по якобы совершенным Россией военным преступлениям на Украине, не будет иметь юридической силы. По его словам, данная «инициатива группы стран» будет выглядеть «как элементарное самозванство, не имеющее под собой прочных основ».

18 января директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Владислав Воротников в пресс-центре МИЦ «Известия» назвал заявление Бербок о трибунале над РФ ястребиным и безответственным. Он подчеркнул, что люди, которые заигрались во внутреннюю политику, не могут соизмерить, как такое заявление будет принято глобально в драматических и критических условиях противостояния.

До этого, 16 января, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что действия России на Украине должны расследоваться в специальном трибунале в Гааге.

Между тем, 9 января постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой идею создания так называемого международного трибунала. По его словам, такая инициатива даже не стоит того, чтоб тратить время на комментарии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»