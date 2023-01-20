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Во Франции уличили США в подготовке к конфликту с Китаем

Обозреватель Boulevard Voltaire Лассе заявил о подготовке США к конфликту с Китаем
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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США готовят союзников для военной конфронтации с Китаем, опираясь на модель подготовки Украины к боевым действиям с Россией. Об этом 18 января заявил обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.

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Автор материала указал на недавнее высказывание генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из корпуса морской пехоты США, который заявил, что серьезная подготовка Вашингтона к нынешним событиям вокруг Украины началась еще после 2014 года.

Еще тогда началось обучение украинских военных и небольшая поддержка Киева, которая в настоящее время увеличилась и усилилась в разы.

«Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», — отмечал офицер.

Соответствующее заявление Бирман сделал после визита премьер-министра Японии в Вашингтон, «в тот момент, когда Токио вместе с Берлином совершили идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, которой они придерживались после окончания Второй мировой войны».

По словам Лассе, перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет Вашингтон ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов.

Ранее, 15 января, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что США готовятся к конфликту с Китаем для того, чтобы контролировать Евразию. Она отмечала, что после государственного переворота в 2014 году на Украине США втянули в украинский конфликт Россию.

Теперь, подчеркнула сенатор, по отработанной уже схеме США решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань.

До этого, 9 января, сообщалось, что японские и американские вооруженные силы договорились об укреплении взаимодействия на фоне потенциального конфликта в Китае. Генерал-лейтенант США Джеймс Бирман отметил, что оба государства всё активнее «интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции».

Между тем 18 января официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что в феврале состоится визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Ранее в этот день профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин заявил, что Блинкен использует свой визит в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Кроме того, по мнению Лузянина, американская сторона попытается выяснить, возможно ли добиться определенных компромиссов по тайваньскому вопросу.

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