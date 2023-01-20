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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшой дождь, местами туман, гололедица и до пяти градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 20 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от +3 до +5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Московской области днем ожидается от 0 до +5 градусов, ночью — до пяти градусов мороза.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751–756 мм ртутного столба.

Ранее, 19 января, москвичей предупредили об обильных осадках и усилении ветра.

Городские власти призвали горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

16 января руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

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