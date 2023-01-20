Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания передавать танки Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен сдержанной позицией канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Киеву танков Leopard 2. Об этом 19 января украинский лидер сказал в интервью ARD.

«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подверг критике слова Шольца о том, что в поставках танков Германия будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.

«Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов», — подчеркнул он.

При этом Зеленский поблагодарил правительство Германии за уже поставленную помощь.

Ранее в этот день бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Отмечается, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

Тогда же издание Handelsblatt написало, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Кроме того, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1.

18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Германия одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт. По словам Шольца, Берлин обсуждает с союзниками, в том числе с Вашингтоном, как лучше поступить.

Между тем ожидается, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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