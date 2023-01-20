Совет безопасности (СБ) ООН 20 января проведет неформальное заседание по теме преступлений Киева против населения Донбасса, продолжающихся с 2014 года. Об этом 19 января сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил в Telegram-канале, что во встрече примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова.

Кроме того, постпред РФ при ООН планирует рассказать, как мирные жители Донбасса выживали под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года.

«Пока западные СМИ продвигают искаженную картину, отличающуюся дезинформацией и фейковыми новостями, участники услышат мнения политологов, журналистов и уроженцев Донбасса, которые непосредственно столкнулись с жестокой реальностью жизни мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, изучили их истинные мотивы и стремления», — рассказали в постпредстве.

Предыдущее заседание СБ ООН по теме Украины состоялось 11 января. На мероприятии обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь. За историю СБ ООН митрополит РПЦ впервые выступает на заседании. Митрополит Антоний (Севрюк) заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. В частности, он отметил, что только в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Как отметил на следующий день политолог директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов «Известиям», выступление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония на заседании СБ ООН станет для участников заседания очередным проходящим моментом, «они не слышат и не слушают».

Между тем 17 января ООН призвала украинские власти в полной мере соблюдать международное право при проведении обысков в церквях УПЦ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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