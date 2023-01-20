Математики смоделировали распространение штамма COVID-19 «Кракен»

Субвариант коронавируса ХВВ.1.5 («Кракен») станет доминирующим в Москве уже в марте, а в мае полностью вытеснит всех своих «конкурентов», предположили специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича (ИППИ) РАН. По просьбе «Известий» они создали математическую модель распространения новой версии SARS-CoV-2 в столице.

«Прогноз я сделал до конца 2023 года. Новый штамм выявлен недавно (12 января в Пензе. — Ред.) и в течение марта он станет более распространен, чем предшествующий вариант — ВА.5. Затем быстро, примерно к маю, «Кракен» захватит всё», — отметил ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов.

Хотя расчеты ИППИ описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.

При этом расчеты математиков ИППИ показывают, что появление нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений в Москве. По данным ученых, следующую волну инфицирований можно ждать в марте. На пике она достигнет 5 тыс. пациентов в сутки. Однако рост до этих значений ожидали и до появления «Кракена».

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Тут и штамм: математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»