СК Армении сообщил о причине пожара в казарме

Пожар, вспыхнувший в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении и унесший жизни 15 солдат, произошел из-за розжига печи бензином. Об этом 19 января сообщил Следственный комитет (СК) республики.

По информации ведомства, офицер инженерно-саперной роты в звании капитана, находившийся на дежурстве, попытался разжечь печь бензином в пластиковой таре емкостью 5 л.

«После заправки печи бензином вспыхнуло пламя, дежурный капитан, получив ожоги, машинально отбросил находящуюся в руке емкость с бензином в сторону. <...> Затем с военнослужащим, находившимся в суточном наряде, выбрался из здания», — говорится в сообщении.

Согласно показаниями свидетелей, в помещении находилось 10 пятилитровых канистр с бензином.

Как сообщили в СК, из-за быстрого распространения огня военнослужащие не смогли воспользоваться дверью. Однако двум солдатам удалось выбраться благодаря помощи сослуживцев, находившихся снаружи.

Кроме того, один из водителей-срочников дважды врезался в стену здания на автомобиле «Урал», чтобы пробить брешь и вывести военнослужащих.

Остальных солдат, находившихся в помещении, не смогли эвакуировать из-за быстрого распространения огня.

Также в ведомстве сообщили, что по факту пожара заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в этот день в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении вспыхнул пожар, погибли 15 служащих. Инцидент произошел в 00:30 (мск) в районе села Азат Гегаркуникской области, где размещаются инженерные войска.