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Захарова заявила о распространении в США «вируса исключительности»

Захарова заявила, что слова Керри отражают распространенный в США «вирус исключительности»
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания специального представителя президента США по климату Джона Керри на Всемирном экономическом форуме об исключительности участников мероприятия демонстрируют распространенный в США «вирус исключительности». Об этом 19 января она написала в своем Telegram-канале.

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Согласно цитате, которую привела Захарова, Джон Керри во время своего выступления отметил, что думать о спасении планеты — это «словно космос». По его словам, факт того, что участники ВЭФ определяют группу людей, которая «может сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты», является необычным.

«Если вы скажете это большинству людей, большинство людей решат, что вы просто сумасшедший. <...> Но в действительности мы именно эти люди», — сказал Керри.

В ответ на это высказывание Керри Захарова заявила о появлении нового заболевания.

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — сыронизировала она.

53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе 16 января. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

Между тем 18 января американский предприниматель Илон Маск создал опрос в Twitter, в котором предложил пользователям соцсети ответить, должен ли Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе контролировать мир. В конце декабря владелец Twitter сообщал, что отказался от приглашения посетить событие, так как оно было «слишком скучное».

24 мая президент Сербии Александар Вучич выступил с критикой ВЭФ, заявив, что форум перестал быть местом дискуссий, где обсуждаются разные мнения, и превратился в рупор Запада.

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