В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовит инициативы по усилению ответственности за утечки персональных данных, в первых числах февраля их обсудят с законодателями, профильными ведомствами и бизнесом, выяснили «Известия».

СПЧ будет отстаивать позицию, связанную с введением уголовной ответственностью по подобным фактам, заявил член совета Кирилл Кабанов. Он полагает, что ответственность за утечку персональных данных должна быть сопоставима с нанесенным ущербом и может доходить до реальных сроков заключения в пять–шесть лет.

«В процессе хищения данных участвуют несколько субъектов. Первый — тот, кто похищает данные. Второй — кто допустил эту халатность. И третий — кто участвует в покупке и продаже информации. Каждый субъект должен получать соответствующее наказание», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьской встречи с членами СПЧ поручил правительству до 1 июля этого года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных.

Одних штрафов для решения проблемы недостаточно, считают опрошенные «Известиями» члены СПЧ. Эта ответственность затрагивает в основном юридических лиц, отметил член совета Игорь Ашманов.

«Нужно наказывать именно тех, кто украл и продает потом сведения. Сисадмина или IT-директора, которые воруют и продают данные, обороты компании не касаются», — подчеркнул он.

Хакеры всё чаще используют персональные данные не для получения коммерческой выгоды, а практически для запугивания, создания панических настроений в обществе обратил внимание член СПЧ.

«Например, чтобы добраться до жен военнослужащих, до самих военнослужащих, сотрудников спецслужб и так далее. Посеять панику. С таким терроризмом экономическими методами бороться невозможно. Должны быть реальные сроки», — уверен он.

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