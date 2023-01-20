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Рэпер Рич презентовал книгу «Климка в деревне» о погибшем друге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рэпер Рич (творческий псевдоним музыканта Ричарда Семашкова) 19 января презентовал свою книгу «Климка в деревне», посвященную погибшему близкому другу.

«Лет шесть или семь назад у меня трагически ушел из жизни близкий друг. Происшествие меня настолько впечатлило, что я решил написать рассказ о том, как мы в нашем провинциальном городе жили и двигались», — отметил Рич.

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Музыкант добавил, что находился под сильным влиянием своих эмоций, которые смог выразить только прозой. Рэпер подчеркнул, что особенная тяга к творчеству у него появляется в моменты тревоги, переживаний, когда есть необходимость изложить свои чувства на бумаге и таким образом успокоиться.

Приступив к работе над книгой о погибшем друге, добавил музыкант, он как раз и пытался привести свои мысли в порядок и прийти к успокоению.

Ранее, 4 ноября, комик Стас Старовойтов и рэпер Рич выпустили совместный сингл «Моя личная Украина». В тексте песни представлена гремучая смесь отношений между мужчиной и женщиной.

Двумя днями ранее, 2 ноября, исполнитель поделился, как создавался клип на песню «Лета не будет». Рич рассказал, что вместе с актером Антоном Шагиным в августе он ездил в Донецк, где встретил местного режиссера Володю Аграновича. При этом, подчеркнул музыкант, клип сняли совершенно неожиданно для себя.

Еще в сентябре Рич выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Музыкант признался, что его впечатлило увиденное в Донецке и Мариуполе: обстрелы улиц и эвакуация детей.

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